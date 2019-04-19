В Пакистане стартовала масштабная жилищная программа «Новый Пакистан»

Исламабад, , 14:46 — REGNUM В Пакистане состоялся официальный старт масштабной программы жилищного строительства «Новый Пакистан».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на церемонии в Исламабаде присутствовал премьер-министр Пакистана Имран Хан. Детище премьер-министра — «Новый Пакистан» должно обеспечить жильем пять миллионов бездомных семей. По словам Имрана Хана, с этой целью планируется построить не менее 135 тысяч домов. Премьер-министр отметил, что «инвесторы уже выстраиваются в очередь», чтобы вложить деньги в масштабную жилищную программу. Предполагается, что превратить трущобы, окружающие многие крупные пакистанские города, в «кварталы высоток» поможет «революционная китайская строительная технология».

Ранее, также выступая по поводу программы «Новый Пакистан», министр финансов Асад Умар отметил, что, если правительство «хотя бы приблизится к цифре в 5 миллионов квартир, это все равно будет крупнейший экономический проект в истории Пакистана».