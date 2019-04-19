Глава МИД Сербии: в Берлине на Вучича будет оказано давление

Приштина, , 13:08 — REGNUM 18 апреля министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в Берлине на президента Александра Вучича будет оказано давление в связи с проблемой Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi'', глава МИД Сербии подчеркнул, что хотя не ожидается, что давление будет оказываться ни по поводу принятия какого-то рамочного соглашения о содержании соглашения с Приштиной, «в целом, это будет кульминацией давления на Сербию, с целью заставить её продолжить диалог, независимо от того, отменит ли Приштина пошлину». Напомним, сербский президент неоднократно заявлял, что Сербия вернется к диалогу с Косово только после отмены пошлины на свои товары, которая уже привела к убыткам на сумму более 150 миллионов евро для сербских производителей.

Дачич подчеркнул необходимость поддержания стабильности внутри страны, поскольку непрекращающиеся протесты подрывают авторитет Белграда на международной арене.

Напомним, 29 апреля президенты Косово и Сербии Хашим Тачи иАлександр Вучич впервые встретятся лично после введения Приштиной пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Во встрече, которая была организована канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, примут участие лидеры всех шести государств Западных Балкан.