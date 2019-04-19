Предвыборные дебаты на Украине покажут 20 иностранных каналов — НОТУ

Киев, , 11:36 — REGNUM Дебаты между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим президентом страны Петром Порошенко смогут свободно транслировать любые телеканалы, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, сообщил 19 апреля телеканал 112.ua.

«Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы — и со стадиона, и с «Общественного». Сигнал спокойно смогут принимать все каналы», — рассказал он.

Напомним, дебаты между Зеленским и Порошенко состоятся в 19:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеоблогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что во время мероприятия может состояться теракт — инсценировка покушения на Петра Порошенко. Он призвал МВД Украины тщательно обследовать стадион «Олимпийский», особенно сектор, где будут находиться сторонники Порошенко.

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