Во время дебатов может произойти «покушение» на Порошенко — блогер Шарий

Киев, , 08:32 — REGNUM Во время проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» может произойти теракт. Об этом заявил 18 апреля популярный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий на своём YouTube-канале со ссылкой на собственные источники.

Шарий утверждает, что украинские силовики, подчиняющиеся напрямую Порошенко, планируют установить взрывчатку в секторе, где будут находиться сторонники действующего президента, и таким образом инсценировать покушение на него.

Журналист отметил, что в окружении Порошенко рассматривается вариант обстрела стадиона из миномёта, установленного в кузове автомобиля.

По его словам, ответственность за теракт намерены возложить на депутата Верховной рады Надежду Савченко и общественного деятеля Владимира Рубана, которых недавно освободили из-под стражи.

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После теракта предполагается введение военного положения и отмена выборов, хотя Шарий отметил, что Верховная рада не успеет этого сделать.

Журналист призвал министра внутренних дел Арсена Авакова «пропустить через сито» всю территорию «Олимпийского» и не допустить теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Виктория Пташник призвала МВД Украины закрыть фан-зону стадиона, оставив зрителей только на трибунах. По её мнению, на стадионе может вспыхнуть массовая драка между сторонниками кандидатов.

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