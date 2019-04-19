В докладе Мюллера нет доказательств «вмешательства» РФ в выборы США — МИД

Москва, , 11:31 — REGNUM В докладе спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера нет ни одного доказательства «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

«В нем (докладе) нет ничего, что привлекало бы внимание, он фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы», — цитирует РИА Новости Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Демпартии США остались недовольны итоговым докладом Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Они потребовали, чтобы им дали ознакомиться с неотредактированной версией доклада — в отличие от той, которая была опубликована 18 апреля.

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