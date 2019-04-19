Франция направит войска к российской границе

Париж, , 04:02 — REGNUM Франция направит группировку из 300 военных, пяти танков и двадцати боевых машин пехоты в Эстонию к 23 апреля, сообщает пресс-служба французского посольства в Эстонии.

Сообщается, что военная группировка будет размещена в городе Тапа. Переброска военных и техники, по словам пресс-службы, происходит в рамках усиления военного присутствия НАТО в Прибалтике и Польше. Отмечается, что французские войска пробудут в Эстонии до августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Великобритания направила группировку из пяти ударных вертолетов Apache в Эстонию в рамках расширения военного присутствия НАТО у границы с Россией. Минобороны Великобритании заявило, что видит некую «вероятную угрозу» со стороны России для прибалтийских стран.

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