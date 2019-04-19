«Роснефть» помогает Венесуэле обойти санкции — Reuters

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Венесуэльские власти используют услуги российской корпорации «Роснефть» для обхода американских санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, утверждает агентство Reuters.

Агентство сообщает, что нефтегазовая госкорпорация Венесуэлы PVDSA передает свои счета-фактуры «Роснефти», таким образом российская компания становится посредником между PVDSA и конченым покупателем нефтепродуктов из Венесуэлы. Reuters утверждают, что все сделки проходят без задержек. Информацию от агентства представители компаний комментировать отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. В частности, санкции введены в адрес ряда судоходных компаний, которые подозревают в перевозке венесуэльской нефти. Однако наличие санкций не мешает самим Соединенным Штатам закупать в Боливарианской Республике нефть.

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