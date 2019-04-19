Приднестровье: «Транснистрия» = Холокост

Тирасполь, , 01:13 — REGNUM Применяемый в Молдавии и на Западе вариант наименования территории Приднестровской Молдавской Республики «Транснистрия» (рум. Transnistria) неприемлем и оскорбителен для Приднестровья. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на совещании, посвященном развитию туризма в Приднестровье, передает ИА REGNUM.

«Термин «Транснистрия» в отношении Приднестровья придуман молдавской стороной. Но изначально он появился во время Второй мировой войны, определяя оккупированную румынами зону левого берега Днестра. В нее входило Приднестровье и часть Малороссии», — отметил Красносельский.

Он напомнил, что на этой территории в тот период были «свои трагедии». «Одна из них — это расстрел в Дубоссарах порядка двадцати тысяч евреев. Это — Холокост. Лично для меня как для человека, который уважает свою историю, свой народ, термин «Транснистрия» — синоним слову «Холокост». Это такое же оккупационное понятие, которое сквозит фашизмом и нацизмом. Применение его в качестве названия нашего государства недопустимо и оскорбительно. Это должны услышать все», — сказал президент.

Он добавил, что общаясь с коллегами, в том числе западными дипломатами, рекомендует не применять слово «Транснистрия» по отношению к Приднестровью. «Приднестровье будет признано. Иностранцам надо привыкать произносить его истинное название», — отметил Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что «Приднестровье надо популяризировать — это необходимо для признания республики». По словам главы государства, важно разрушать негативные стереотипы о Приднестровье, привлекать интерес к республике и формировать позитивное к ней отношение.

ИА REGNUM напоминает, что в 1941—1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267 727 человек). На оккупированных Румынией территориях Приднестровья, Молдавии и Украины в период с 1941 по 1944 гг. румынскими фашистами были уничтожены, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынии. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне-июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

До 2004 года Румыния не признавала своего участия в Холокосте, возлагая всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Этот шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем, подтвердило, что с 1940 по 1944 годы жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии.

Впоследствии в Румынии был принят закон, в соответствии с которым отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся. В то же время в Молдавии вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску.

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