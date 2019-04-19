Пушков: Кальюлайд вышла из унылого ряда «непримиримых» политиков

Москва, , 01:06 — REGNUM Приезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выделил ее из ряда европейский политиков, демонстрирующих непримиримость с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Керсти Кальюлайд поступила верно, приехав в Москву и встретившись с Путиным. Это выделило ее из унылого ряда европейских «непримиримых» и привлекло к себе большое внимание. Ещё один сигнал, что странам ЕС нужно общение с Россией. Пока не разрядка, но шаг к расширению диалога», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Москве прошла встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд и российского лидера Владимира Путина. По данным пресс-службы Кремля, одной из главных тем встречи было положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Прибалтики. Также Путин обсудил с Кальюлайд политику блока НАТО и опасения стран Прибалтики по безопасности.

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