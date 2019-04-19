Пятница, 19 Апреля 2019 года
03:03:46 МСК

Пушков: Кальюлайд вышла из унылого ряда «непримиримых» политиков

Политика

Это шаг к расширению диалога

Пушков: Кальюлайд вышла из унылого ряда «непримиримых» политиков
Иллюстрация: Kremlin.ru
Керсти Кальюлайд

Москва, 19 апреля 2019, 01:06 — REGNUM  Приезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выделил ее из ряда европейский политиков, демонстрирующих непримиримость с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Керсти Кальюлайд поступила верно, приехав в Москву и встретившись с Путиным. Это выделило ее из унылого ряда европейских «непримиримых» и привлекло к себе большое внимание. Ещё один сигнал, что странам ЕС нужно общение с Россией. Пока не разрядка, но шаг к расширению диалога», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Москве прошла встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд и российского лидера Владимира Путина. По данным пресс-службы Кремля, одной из главных тем встречи было положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Прибалтики. Также Путин обсудил с Кальюлайд политику блока НАТО и опасения стран Прибалтики по безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал, о чём Путин говорил с президентом Эстонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить