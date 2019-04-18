Четверг, 18 Апреля 2019 года
20:14:29 МСК

Песков рассказал, о чём Путин говорил с президентом Эстонии

Политика

Президент Эстонии побывала в Москве

Песков рассказал, о чём Путин говорил с президентом Эстонии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

Москва, 18 апреля 2019, 19:45 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков раскрыл, какие темы затрагивал Путин на переговорах с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом Песков рассказал сегодня, 18 апреля, в эфире Первого канала.

По словам Пескова, одной из главных тем переговоров было положение русского меньшинства в Эстонии.

«Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Прибалтики было и остаётся для нас чрезвычайно важной темой, как и продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. С другой стороны, есть определённая гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык», — сказал Песков.

Среди других тем переговоров было обсуждение политики военного блока НАТО, а также опасения Эстонии и других стран Прибалтики по безопасности. Российская сторона подчеркнула, что эти опасения совершенно безосновательны.

Песков напомнил, что Россия никогда не представляла и не представляет никакой угрозы никому из своих соседей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить