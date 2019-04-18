Четверг, 18 Апреля 2019 года
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Верховный суд Крыма не позволил мэру Евпатории Филонову выйти из СИЗО

Политика

Следующее заседание состоится не раньше 31 мая

Евпатория, Крым, 18 апреля 2019, 17:51 — REGNUM  Верховный суд Крыма отклонил апелляцию главы администрации Евпатории Андрея Филонова об изменении меры пресечения, оставив чиновника в СИЗО. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба была отклонена, решение суда первой инстанции оставлено в силе», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, возбудив в его отношении несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В частности, его обвинили в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

Свою вину чиновник не признаёт и считает возбуждённые против него уголовные дела заказными. В ходе заседания о выборе меры пресечения Филонов попросил о домашнем аресте, сославшись на медицинские противопоказания, однако суд отказал ему.

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