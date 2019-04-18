Сальвини защитил своего подчиненного после обвинений в коррупции

Рим, , 17:23 — REGNUM Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини не сомневается в честности своего товарища по партии Армандо Сири и не считает, что тот должен добровольно уходить в отставку после обвинений в коррупции, сказал Сальвини журналистам в четверг, 18 апреля, передает Il Fatto Quotidiano.

Требование коллег по коалиции из «Движения 5 звезд» о добровольной отставке Сири выглядят странно, ранее в причастности к коррупции обвиняли, к примеру, члена «Движения» мэра Рима Вирджинию Раджи, но никто не требовал ее отставки, отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, заместителя министра инфраструктуры и транспорта Италии, представителя «Лиги» Армандо Сири подозревают в коррупции. По версии следствия, Сири должен был получить деньги от предпринимателей в обмен на внесение изменений в один из пунктов постановления правительства, в соответствие с которым компаниям, работающим с альтернативными источниками энергии, предоставлялись бы субсидии.

В итоговый текст упоминаемого документа министерства экономики и финансов этот пункт не вошел. Сальвини заявил, что полностью доверяет коллеге по партии. Лидер второй партии коалиции — «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что Сири следует подать в отставку, но он сможет вернуться, если выяснится, что он невиновен.

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