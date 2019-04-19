Санкт-Петербург, , 05:17 — REGNUM

Итоги арктического форума в Санкт-Петербурге можно разделить на две части, оптимистично-официальную и проблемно-территориальную. Почему большим планам и проблемам населения оказалось затруднительно встретиться в рамках одного форума, рассказывает заместитель главного редактора ИА REGNUMИгорь Павловский.

Пленарное заседание Международного форума «Арктика – территория диалога» Kremlin.ru

«Арктика — территория диалога» — это название предполагало обсуждение арктических проблем и достижений. Что касается достижений, то в отчетах ответственных лиц они выглядели весьма лучезарно, объемы грузооборота по Севморпути растут опережающими темпами, ледоколы строятся, а иностранные заказчики, готовые отправить свои грузы вдоль арктического побережья России, расталкивают друг друга локтями, чтобы занять лучшие места.

А вот в рассказах тех, что живет в Арктическом регионе, дела предстают в ином свете. Проблемы, долгое время осаждавшие Арктику, продолжаются и ныне. Отток населения, разорение малого бизнеса, нехватка врачей и учителей — все эти беды терзают регион. О развитой транспортной доступности говорить не приходится, особенно там, где транспорта нет вообще или он исчерпывается редко появляющимся самолётом Ан-2 (он же в просторечии «Кукурузник» и «Дырдолёт»).

К чести вице-премьера Юрия Трутнева, ответственного за арктические вопросы, его участие было заметным не только там, где звучали победные реляции, но и там, где речь шла о проблемах. К сожалению, серьезно обсудить вопросы помешала пленарная сессия форума, ставшая самым крупным провалом организаторов.

В чем заключалась их ошибка, читайте в статье: Две Арктики на один Кремль

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