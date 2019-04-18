Сергей Кургинян рассказал, чем уникален опыт сталинского СССР

Москва, , 16:25 — REGNUM Предложенная советским лидером Иосифом Сталиным модель развития страны без разрушения коллективистского общества уникальна и принадлежит будущему, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 18 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с политиком Леонидом Гозманом по поводу исторической роли Иосифа Сталина в судьбе России.

«Нигде в мире никто и никогда не выводил страну с пятого-шестого места на второе за три пятилетки. Это немыслимо! — сказал Кургинян. — Пример Советского Союза единственный и уникальный! Не было бы этого, то погибли бы не просто десятки миллионов, а все. Огромное количество людей, у которых коммунисты расстреляли родственников, у которых происходили самые разные несчастья, пошли воевать и поднимали людей «За родину! За Сталина!». Потому что Россия была дороже личной истории. Это понятие того, что Россия дороже личной истории и что твои предки служили России».

Кроме того, Кургинян призвал обратить внимание на то, что Гозман «не оплакивает жертв Ельцина, Бурбулиса, Гайдара и русский крест, который обошёлся в 20 млн».

«Этих гибелей нет, потому что они положены на алтарь любимого господином Гозманом дела умаления России, — сказал Кургинян. — А когда другие жертвы положены на другой алтарь, сразу же возникают вопли. Сталин делал то, что не делал никто. Предложенная Сталиным модель — стремительное развитие без разрушения коллективистского общества — уникальна и принадлежит будущему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политического консультанта Анатолия Вассермана, тот факт, что 70% положительно оценивают историческую роль Сталина, объясняется тем, что народ перестал верить той критике, которая постоянно звучит в адрес советского лидера.

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