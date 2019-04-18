Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам

Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей. Данные указаны в декларации о доходах на сайте главы региона.

По сравнению с 2017 годом губернатор стал богаче на 531 тысячу рублей, а супруга, напротив, обеднела на 1 млн 775 тысяч рублей. Разрыв между парой составил 262 тысячи рублей.

Собственность у супругов — всё та же. Губернатор владеет квартирой в 144 кв. м. и ещё третью частью квартиры в 131,7 кв. м. Жене Куйвашева принадлежит квартира в 118,7 кв. м., третья часть квартиры в 131,7 кв. м., а также нежилые помещения в 50,7 кв. м. (полностью в собственности), 98,4 кв. м. (доля) и 107,6 кв. м. (доля). Несовершеннолетний сын главы региона также владеет третью квартиры в 131,7 кв. м.

За губернатором всё так же числятся автоприцеп и гидроцикл, за супругой — автомобиль Toyota RAV 4.

Напомним, в 2017 году губернатор стал богаче более чем на 2 млн рублей. Супруга же тогда обеднела тоже почти на 2 млн рублей.

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