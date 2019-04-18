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Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам

Политика

Разрыв сократился до 262 тысяч рублей

Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам
jambulboy
Доходы растут

Екатеринбург, 18 апреля 2019, 15:57 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей. Данные указаны в декларации о доходах на сайте главы региона.

По сравнению с 2017 годом губернатор стал богаче на 531 тысячу рублей, а супруга, напротив, обеднела на 1 млн 775 тысяч рублей. Разрыв между парой составил 262 тысячи рублей.

Собственность у супругов — всё та же. Губернатор владеет квартирой в 144 кв. м. и ещё третью частью квартиры в 131,7 кв. м. Жене Куйвашева принадлежит квартира в 118,7 кв. м., третья часть квартиры в 131,7 кв. м., а также нежилые помещения в 50,7 кв. м. (полностью в собственности), 98,4 кв. м. (доля) и 107,6 кв. м. (доля). Несовершеннолетний сын главы региона также владеет третью квартиры в 131,7 кв. м.

За губернатором всё так же числятся автоприцеп и гидроцикл, за супругой — автомобиль Toyota RAV 4.

Напомним, в 2017 году губернатор стал богаче более чем на 2 млн рублей. Супруга же тогда обеднела тоже почти на 2 млн рублей.

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Доходы государственных чиновников
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