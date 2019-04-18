Москва, , 15:14 — REGNUM

Руководство Судана предпринимает активные шаги по стабилизации обстановки в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы отмечаем усилия переходного военного совета по стабилизации обстановки в стране. Мы приветствуем заявление его руководства, что, несмотря на произошедшую в Судане смену власти в результате массовых народных выступлений, характер двусторонних российско-суданских отношениях, основанных на многолетних традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества остаётся неизменным и расценивается в Хартуме как стратегический», — заявила Захарова.

Она отметила, что в Москве продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Судане.

«Выражаем надежду на то, что нынешний кризис будет разрешён мирными демократическими средствами и, конечно же, на основе широкого национального диалога», — добавила официальный представитель МИД РФ.