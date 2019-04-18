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Главы МИД Польши и Румынии прибыли в Турцию

Политика

Стороны обсудят развитие сотрудничества в сфере безопасности

Анкара, 18 апреля 2019, 11:34 — REGNUM  Министры иностранных дел Турции, Польши и Румынии проведут встречу в Анкаре, где обсудят вопросы своего участия в НАТО, сообщает 18 апреля Anadolu Ajansi.

«На встрече будут подведены итоги саммита глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, состоявшегося 4 апреля 2019 года в Вашингтоне, посвященного 70-летию альянса», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Стороны также обсудят подготовку к саммиту лидеров стран-членов НАТО, а также вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

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