Главы МИД Польши и Румынии прибыли в Турцию

Анкара, , 11:34 — REGNUM Министры иностранных дел Турции, Польши и Румынии проведут встречу в Анкаре, где обсудят вопросы своего участия в НАТО, сообщает 18 апреля Anadolu Ajansi.

«На встрече будут подведены итоги саммита глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, состоявшегося 4 апреля 2019 года в Вашингтоне, посвященного 70-летию альянса», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Стороны также обсудят подготовку к саммиту лидеров стран-членов НАТО, а также вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

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