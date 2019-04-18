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Германия инвестирует $64 млн в экономическое развитие Афганистана

Политика

Инвестиции будут направлены на создание условий для надлежащего управления государством и устойчивого экономического развития

Германия инвестирует $64 млн в экономическое развитие Афганистана

Кабул, 18 апреля 2019, 17:57 — REGNUM  17 апреля Министерство экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия опубликовало официальное заявление, согласно которому страна намерена инвестировать в Афганистан 64 миллиона долларов США.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», эти инвестиции будут направлены на создание условий для надлежащего управления государством и устойчивого экономического развития, в том числе на развитие городской и муниципальной инфраструктуры.

В заявлении сказано, что ФРГ также выделит дополнительные 112 млн долларов Целевому фонду развития Афганистана. Всего с 2001 года Германия инвестировала порядка 4,5 млрд долларов в развитие Афганистана.

ФРГ ожидает, что в ответ на предоставленные средства правительство Афганистана выполнит свои обязательства в сфере проведения реформ, нацеленных на борьбу с коррупцией, предотвращение нарушений прав женщин и создание равных условий, а также на достижение прозрачности в секторе добычи полезных ископаемых.

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Зарубежная хроника
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