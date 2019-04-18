Суд в Киеве снял арест со счетов банка сына Януковича

Киев, , 10:52 — REGNUM Ранее наложенный арест на счета Всеукраинского банка развития (ВБР), который принадлежал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру, снят. Такое решение накануне, 17 апреля, вынес Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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«Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменён арест счетов во Всеукраинском банке развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства», — написала Сарган в Twitter.

Следующее заседание по этому делу должно состояться сегодня, 18 апреля.

https://twitter.com/SarganLarysa/status/1118577735197241344

Всего на счетах ВБР было арестовано 1,2 млрд грн.

Напомним, деньги в ВБР Януковича-младшего были арестованы после «евромайдана». Но в 2016—2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это «отсутствием оснований для его продолжения».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года суд разморозил счета компаний, принадлежавших Александру Януковичу, на которых, по разным оценкам, хранилось более $46 млн.

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