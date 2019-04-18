Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Москва, , 10:43 — REGNUM Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Возглавляет группу американский эсминец «Грейвли». За ним следуют польский фрегат «Казимир Пулавский», турецкий фрегат «Гекова» и испанский фрегат «Хуан де Бурбон».

За иностранными кораблями следят российские военные. Для оперативного реагирования на возможные инциденты выполняется комплекс тренировочных мероприятий. Корабельные ударные группы, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», а также самолеты морской авиации несут дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Балтийское море заходил ракетный эсминец ВМС США, флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО «Грейвли». В марте экипажи боевых самолетов морской авиации Балтийского флота отработали тактику уничтожения отряда боевых кораблей условного противника.

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