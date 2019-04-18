Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Москва, , 10:31 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом информирует Национальный центр управления обороной России.

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В составе группы — эсминец ВМС США «Грейвли», а также фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании.

Российская сторона отслеживает передвижение военных судов Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости. Выполнение этой задачи возложено на командование Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Чёрное море зашёл эсминец «Росс» (Ross) Военно-морских сил Соединённых Штатов, оснащенный управляемым ракетным оружием. Он был взят под непрерывное наблюдение силами Черноморского флота.

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За неделю до этого в акваторию Чёрного моря прошли боевые корабли шести стран — членов НАТО. Сообщалось о нидерландском эсминце «Эвертсен», канадском фрегате «Торонто», испанском фрегате «Санта Мария», турецком «Йылдырым», британском «Реджеле Фердинанд» и болгарском «Дръзки». Предполагается, что данные корабли примут участие в военных манёврах Sea Shield, которые НАТО устраивает совместно с Грузией и Украиной.

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