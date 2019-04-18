«Золотой ключик» от Молдавии: Володин принял соратницу Додона

Москва, , 01:43 — REGNUM Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин принял 17 апреля руководителя парламентской фракции Партии социалистов Молдавии Зинаиду Гречаную. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, передает ИА REGNUM.

Гречаная отметила, что фракция Партии социалистов «последовательно выступает за развитие отношений с Россией: депутаты-социалисты против дискриминации русского языка и запрета трансляции российских каналов». «Партия настаивает на участии Молдавии в евразийской интеграции», — добавила она. Гречаная также дала интервью телеканалу «Россия-24». Отвечая на вопрос ведущего, правда ли, что депутаты-социалисты прибыли в Москву, чтобы «согласовывают коалицию», Гречаная сказала: «Какую коалицию можно согласовывать в Москве? Лучше бы оппоненты согласовывали ее вместе с нами, потому что действительно нужно создавать правящую коалицию в Молдавии».

Она рассказала, как социалисты, на правах крупнейшей фракции, ведут переговоры с оппозиционным блоком ACUM. При этом посетовала на «недоговороспособность правых партий», но подчеркнула, что «нужно договариваться».

Гречаная заверила, что «золотой ключик», который позволяет выбирать партнера для коалиции, принадлежит социалистам, потому что «блокирующий пакет у нас — 35 мандатов». «Парламент и правительство не должны быть временными, как того желают правые, и Молдова не должна идти на досрочные выборы. Народ не этого ждет, народ ждет постоянства, тем более что это нужно нашей экономике, которая зависит от политической стабильности. Поэтому мы выдвинули свои условия: ПСРМ должна принадлежать должность председателя парламента, кроме того, есть некоторые проекты законов, которые должны быть приняты», — отметила она.

Председатель ПСРМ сообщила также, что 30 депутатских мандатов получила Демократическая партия, которая до сих пор находилась у власти. Однако ПСРМ пока сделала предложение о коалиции лишь правым партиям.

Гречаная, напомним, вместе со всей фракцией социалистов Молдавии находится с визитом в Москве.

Один из лидеров ACUM Майя Санду тем временем заявила, что частые поездки социалистов в Москву демонстрируют неспособность ПСРМ принимать решения самостоятельно.

«Это уже становятся смешным. Их действия наводят на мысли, что они ничего сами не решают», — сказала Санду в интервью Europa Libera. Она добавила, что, если бы представители блока ACUM ездили по два раза в неделю в Брюссель, люди бы начали сомневаться в их независимости.

До сих пор социалисты и ACUM уже несколько раз приглашали друг друга на встречи. При этом параллельно социалисты вели переговоры с Демпартией Владимира Плахотнюка и приблизились к созданию коалиции с демократами, используя политический «торг» с ACUM как прикрытие.

При этом Москва шлет Додону недвусмысленные сигналы о необходимости союза с правой оппозицией против Плахонтюка, в то время как Додон пытается убедить российских «партнеров» в недоговороспособности правых и пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка.

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