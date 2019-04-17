Западная Сахара опротестует в суде соглашение ЕС и Марокко по рыболовству

Тифарити, , 23:55 — REGNUM Власти Западной Сахары в ближайшее время направят в Европейский суд жалобу на соглашение о рыболовстве между Евросоюзом и Марокко. Об этом сообщил координатор от Фронта ПОЛИСАРИО при Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) Эмхаммед Хеддад.

«Мы убеждены в том, что у нас есть очень солидное дело, и Суд полностью отклонит это соглашение, потому что оно незаконно», — приводит его слова Sahara Press Service.

Хаддад напомнил, что ранее Европейский суд уже вынес решение о том, что действие соглашений между ЕС и Марокко не должно распространяться на оккупированную королевством территорию Западной Сахары, а любое соглашение об эксплуатации её природных ресурсов требует согласия народа Западной Сахары.

Он подчеркнул, что Фронт ПОЛИСАРИО выступает решительно против данного соглашения, поскольку оно нарушает основополагающее право народа Западной Сахары на самоопределение и не способствует урегулированию конфликта в Западной Сахаре.

Напомним, в феврале этого года Европарламент одобрил соглашения между ЕС и Марокко о рыболовстве и протокол о его осуществлении, согласно которому действие соглашения распространяется и не территориальные воды Западной Сахары.

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