В Берлине не готовы говорить о встрече в нормандском формате

Берлин, , 23:20 — REGNUM Берлин вслед за Москвой опроверг заявление президента Украины Петра Порошенко о якобы планируемой в июне 2019 года новой встречи в нормандском формате. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 17 апреля заявил, что пока не знает, где и когда может состояться такая встреча.

«Я не могу дать чёткого ответа и не могу анонсировать сегодня никаких сроков», — сказал Зайберт.

Вместе с тем он подтвердил позицию Берлина, что «нормадская четвёрка» является подходящим форматом для обсуждения хода реализации Минских соглашений.

Ранее сегодня, напомним, президент России Владимир Путин также заявил, что ему «ничего неизвестно» о подготовке такой встречи. «В моём рабочем графике этого нет», — сказал он.

Накануне Пётр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что переговоры в нормандском формате планируются в июне 2019 года и будут приурочены к празднованию высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Читайте также: «Соберёмся вчетвером». Порошенко собрался на встречу «нормандской четвёрки»

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Встречи в «нормандском формате» в моём графике нет