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В Берлине не готовы говорить о встрече в нормандском формате

Политика

Ранее Пётр Порошенко анонсировал встречу «нормандской четвёрки» со своим участием летом 2019 года

Берлин, 17 апреля 2019, 23:20 — REGNUM  Берлин вслед за Москвой опроверг заявление президента Украины Петра Порошенко о якобы планируемой в июне 2019 года новой встречи в нормандском формате. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 17 апреля заявил, что пока не знает, где и когда может состояться такая встреча.

«Я не могу дать чёткого ответа и не могу анонсировать сегодня никаких сроков», — сказал Зайберт.

Вместе с тем он подтвердил позицию Берлина, что «нормадская четвёрка» является подходящим форматом для обсуждения хода реализации Минских соглашений.

Ранее сегодня, напомним, президент России Владимир Путин также заявил, что ему «ничего неизвестно» о подготовке такой встречи. «В моём рабочем графике этого нет», — сказал он.

Накануне Пётр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что переговоры в нормандском формате планируются в июне 2019 года и будут приурочены к празднованию высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

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