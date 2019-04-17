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Родину вы у нас не отберёте! Лидер Кубы ответил на новые санкции США

Политика

«Третий набор санкций против народа Кубы мало отличается от первого и второго»

Родину вы у нас не отберёте! Лидер Кубы ответил на новые санкции США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дело в шляпе

Гавана, 17 апреля 2019, 23:16 — REGNUM  Ни силой, ни соблазнами родину у кубинцев никто не отберёт, заявил 17 апреля председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на новые санкции, введённые Вашингтоном.

Лидер Кубинской республики подчеркнул, что новый пакет санкций по своей сути мало отличается от всех предыдущих.

«Никто не отнимет у нас ни соблазном, ни силой нашу родину, завоёванную для нас нашими отцами. Кубинцы не сдадутся», — написал Мигель Диас-Канель на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о санкциях против пяти юридических лиц, связанных с разведслужбой Кубы, а также против авиакомпании Aerogaviota, «подконтрольной кубинским военным».

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Куба и США
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