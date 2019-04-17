Родину вы у нас не отберёте! Лидер Кубы ответил на новые санкции США

Гавана, , 23:16 — REGNUM Ни силой, ни соблазнами родину у кубинцев никто не отберёт, заявил 17 апреля председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на новые санкции, введённые Вашингтоном.

Лидер Кубинской республики подчеркнул, что новый пакет санкций по своей сути мало отличается от всех предыдущих.

«Никто не отнимет у нас ни соблазном, ни силой нашу родину, завоёванную для нас нашими отцами. Кубинцы не сдадутся», — написал Мигель Диас-Канель на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о санкциях против пяти юридических лиц, связанных с разведслужбой Кубы, а также против авиакомпании Aerogaviota, «подконтрольной кубинским военным».

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: США разрешают судебное преследование иностранных компаний на Кубе