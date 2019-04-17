«Ребята крепкие, не подведём»: глава ЯНАО поблагодарил Президента за учёбу

Москва, , 21:16 — REGNUM «Хочу вас заверить: ребята все крепкие, со стержнем, и мы вас не подведем», — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 17 апреля на встрече президента России Владимира Путина с выпускниками второго потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Его слова цитирует пресс-служба Президента.

Артюхов поблагодарил главу государства за возможность принять участие в программе, отметив, что быть её выпускником — это очень ответственно.

Глава ЯНАО рассказал о взаимодействии с министрами, руководителями крупнейших компаний и ведущими мировыми экспертами в ходе обучения, но самым ценным назвал учёбу друг у друга. «Вот в этом взаимодействии рождались действительно ценные выводы. И буквально год назад это были представители разных ведомств, регионов, компаний. Сегодня перед вами стоит единая, сплоченная команда», — подчеркнул он.

Он также отметил успешность общения с финалистами конкурса «Лидеры России», которые также приняли участие в программе.

«Эти два проекта — «Кадровый резерв» и «Лидеры России» — теперь работают вместе. И это уже такая системная работа по созданию кадрового потенциала», — сказал Дмитрий Артюхов.

Одним из важных этапов программы, по словам губернатора ЯНАО, стали региональные стажировки. «Студенты» работали в семи регионах страны — от Нарьян-Мара до Алтая — выполняя задачи выпускников первого потока, которые уже стали главами регионов. Например, создать новый научный центр в Нижнем Новгороде (губернатор — Глеб Никитин), повысить экспортный потенциал Алтайского края (Виктор Томенко).

«Есть у нас мысль, как нам дальше развивать этот элемент. Считаем, что региональный компонент должен быть более ясный и чтобы он с первого буквально модуля пронизывал всю программу. Такие уже идеи есть, мы с организаторами делились», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин оценил как успешную систему подготовки новых управленческих кадров в стране. На встрече с выпускниками программы он заявил, что требования к управленцам возрастают, но растёт и конкуренция федеральных и региональных руководителей.

«Школа губернаторов» — программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Подготовка осуществляется на основе наиболее успешных программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.