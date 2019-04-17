Депутат Госдумы объяснил, какой знак Freedom House сделал Зеленскому

Москва, , 19:13 — REGNUM Организация Freedom House — это представители откровенных антироссийских «ястребов», уверен депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова бывшего президента международной правозащитной организации Freedom House и заместителя государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвида Кремера. По словам последнего, если кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, став главой государства, «пытается осуществить какой-то поворот к России, это, пожалуй, выведет людей на улицы».

Хинштейн обратил внимание на то, что Кремер говорит о возможном повороте Зеленского в сторону РФ, что, по мнению депутата, свидетельствует об удовлетворённости США той политикой, которую сегодня проводит действующий президент Украины Пётр Порошенко.

«Это сигнал Зеленскому, — сказал Хинштейн. — Надо понимать, что Freedom House — это псевдообщественная организация, потому что она финансируется Конгрессом США, и она псевдоправозащитная, потому что её задача — это проведение политики в интересах США неправительственными способами. И на протяжении ряда лет руководителями Freedom House были представители американских спецслужб. Это представители откровенных антироссийских «ястребов».

Напомним, как сообщалось ранее, Кремер в интервью изданию «Апостроф» заявил, что подход Зеленского к России будет одним из важнейших вопросов.

«Он должен заверить, что будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, украинские ценности и не уступит любым требованиям России. Если он пытается осуществить какой-то поворот к России, это, пожалуй, выведет людей на улицы», — сказал Кремер.

Читайте ранее в этом сюжете: Штаб Порошенко обвинил оппонентов в попытке собрать «агрессивную толпу»