РФ не ждёт, что Зеленский будет мягче Порошенко – депутат Госдумы РФ

Москва, , 19:12 — REGNUM До настоящего времени остается неизвестным, кто управляет кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с украинским экспертом, сообщившим, что президент Украины Пётр Порошенко работает по «методичкам Кремля».

«Мы понимаем, каким президентом является Порошенко и каким он будет в случае своего переизбрания. Каким будет Зеленский, мы пока не понимаем, — заметил Хинштейн. — Кроме того, если бы Порошенко работал по лекалам и канонам Кремля, тогда он должен был бы выиграть в первом туре с преимущественным результатом. Ситуация такова, что Россия сегодня наблюдает за этими выборами достаточно отстранённо, и сказать, что этот выбор или другой нам более выгоден, было бы большим преувеличением».

Также Хинштейн признался, что сильно сомневается в том, что Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов займёт в отношении РФ более мягкую и сдержанную позицию.

«Мы до конца не понимаем, кто является его бенефициаром, кто им управляет и насколько он самостоятелен», — сказал Хинштейн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению кинорежиссёра Карена Шахназарова, победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины может вовлечь российскую власть в опасные иллюзии. Как полагает Шахназаров, победа действующего президента Петра Порошенко менее опасна для России в плане определённости ситуации и ясности выбранной им стратегии.

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