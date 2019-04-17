Президент Египта провел переговоры с главой временного правительства Судана

Каир, , 15:11 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонные переговоры с главой временного правительства Судана генералом Абдель-Фаттахом Бурханом, заявив ему о своей поддержке. Об этом сообщает 17 апреля Egypt Today.

По данным издания, глава Египта выступил с «поддержкой безопасности и стабильности» в Судане, а также отметил, что судьбу государства должен решить его народ.

Напомним, ранее в Судане произошел государственный переворот. Военные страны свергли президента Омара аль-Башира и заключили его под стражу. Смене режима предшествовали акции протеста, вызванные повышением цен на хлеб.

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