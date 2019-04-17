Среда, 17 Апреля 2019 года
15:15:29 МСК

Президент Египта провел переговоры с главой временного правительства Судана

Политика

Глава Египта выступил с поддержкой «безопасности и стабильности» в Судане

Каир, 17 апреля 2019, 15:11 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонные переговоры с главой временного правительства Судана генералом Абдель-Фаттахом Бурханом, заявив ему о своей поддержке. Об этом сообщает 17 апреля Egypt Today.

По данным издания, глава Египта выступил с «поддержкой безопасности и стабильности» в Судане, а также отметил, что судьбу государства должен решить его народ.

Напомним, ранее в Судане произошел государственный переворот. Военные страны свергли президента Омара аль-Башира и заключили его под стражу. Смене режима предшествовали акции протеста, вызванные повышением цен на хлеб.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Египта поддержал увеличение срока полномочий президента страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить