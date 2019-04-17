В столице Турции продолжаются аресты военнослужащих

Анкара, , 19:14 — REGNUM По результатам расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Анкары в Командовании сухопутных войск Турции против террористической организации Фетхуллаха Гюлена, вынесено решение об аресте 48 подозреваемых военнослужащих. Следствием установлено, что один из них — тайный агент влияния, внедренный террористами. Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что, согласно заявлению Генеральной прокуратуры Анкары, в результате кропотливой работы, проведенной ей совместно с Командованием сухопутных войск Турции, было выявлено, что несколько военнослужащих, несущих службу в штабе, посредством тайной сети телефонных автоматов передавали информацию внедренному агенту влияния террористической организации Фетхуллаха Гюлена. В рамках начатого по этому поводу расследования вынесено решение о задержании и помещении под арест одного полковника, двух майоров, пяти капитанов, 37 старших лейтенантов и двух младших лейтенантов для выявления среди них агента влияния. Подразделения местного контртеррористического отделения управления безопасности Анкары, осуществившие спецоперацию, смогли задержать 30 из 48 подозреваемых. Сообщается, что в отношении задержанных будут проведены процедуры дознания.