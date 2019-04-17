СМИ: Япония и Южная Корея не встретятся на полях «Большой двадцатки»

Токио, , 20:34 — REGNUM В японских СМИ появились сообщения об отмене встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита «Большой двадцатки» в июне, который пройдет в Осаке. Слухи появились на фоне требований к премьер-министру пропустить встречу с Южной Кореей, так как нет никаких признаков улучшения отношений, которые Корея «только усугубляет».

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что «окончательное решение не принято, но, вероятно, встреча не состоится», а в МИДе заявили, что «при нынешних обстоятельствах проведение встречи затруднительно».

Напомним, что Абэ и Мун должны были встретиться 28 июня.