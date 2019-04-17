Вопрос о загрязнении моря пластиком поднят на форуме в Сеуле — СМИ

Сеул, , 13:47 — REGNUM Вопрос о пластиковых отходах обсуждался на специальном заседании «20-й Южнокорейской морской неделе» в Сеуле (Южная Корея), сообщает Antaranews.

Глава индонезийской делегации Ариф Тоха заявил, что настала критическая стадия загрязнения моря пластиковыми отходами, что привлекает внимание мирового сообщества.

По его словам, генеральное управление морского транспорта Индонезии разработало стратегию борьбы с пластиковыми отходами, которая должна привезти к сокращению пластиковых отходов в море на 70% к 2025 году.

«Обязательство сократить количество пластиковых отходов в море на 70% к 2025 году было подтверждено президентом Индонезии Джоко Видодо на саммите лидеров G-20 в Гамбурге (Германия) 7 июля 2017 года», — напомнил Ариф Тоха.

Напомним, Южнокорейская морская неделя, организованная министерством морских дел и рыболовства Южной Кореи, проходит в Сеуле 16−17 апреля 2019 года. Этот форум призван стать местом для обсуждения текущих глобальных морских проблем.

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