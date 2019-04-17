Лавров: Москва будет помогать Баку и Еревану в карабахском урегулировании

Москва, , 13:36 — REGNUM Последние договоренности между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому урегулированию не останутся на бумаге, выразил надежду министр иностранных дел России Серей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Сербии Ивицей Дачичем.

«И Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге. Мы будем этому помогать», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на встрече в Москве по инициативе российской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Читайте также: Встреча по карабахскому урегулированию прошла по инициативе Москвы