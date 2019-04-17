Лавров и глава МИД Сербии обсудили реализацию «Турецкого потока»

Москва, , 13:10 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Сербии Ивицей Дачичем реализацию проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Дачичем.

«Мы обсудили ход реализации проекта «Турецкий поток», включая перспективы его продления в европейском направлении, в том числе в Сербию», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербское правительство приняло решение предоставить компании «Сербиягаз» государственные гарантии по кредиту в размере 70 млн евро на строительство участка газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии через территорию республики.

Читайте также: Сербия обеспечит расходы на «Турецкий поток» государственными гарантиями