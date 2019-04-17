Кишинёв, , 12:07 — REGNUM

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась от предложения правого оппозиционного блока ACUM создать рабочую группу для выработки общего пакета инициатив по «деолигархизации» страны и выводу государства из-под контроля олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает ИА REGNUM, один из лидеров ПСРМ Влад Батрынча заявил, что не видит в этом смысла.

Батрынча призвал ACUM вести переговоры о создании официальной коалиции и формировании коалиционного правительства с общей программой правления, от чего правые неоднократно отказывались. В ACUM еще раз подтвердили, что не намерены вступать в коалицию с Партией социалистов, но готовы к совместному голосованию за законопроекты о «деолигархизации», за отставку подконтрольных Демпартии глав основных государственных ведомств, за отмену смешанной избирательной системы, за которую голосовали социалисты и демократы, и которая выгодна Демпартии Плахотнюка, и т.д.

Социалисты в свою очередь требуют себе должность спикера парламента, а также четыре портфеля в правительстве: министерство обороны, МИД, МВД и должность вице-премьера по «реинтеграции».

До сих пор социалисты и ACUM уже несколько раз приглашали друг друга на встречи. При этом параллельно социалисты вели переговоры с Демпартией Владимира Плахотнюка и приблизились к созданию коалиции с демократами, используя политический «торг» с ACUM как прикрытие.

При этом Москва шлет Додону недвусмысленные сигналы о необходимости союза с правой оппозицией против Плахонтюка, в то время как Додон пытается убедить российских «партнеров» в недоговороспособности правых и пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка.

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