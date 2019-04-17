Неспособность власти выполнить обещания 2012 года – это политический фактор

Москва, , 11:45 — REGNUM За последние годы российские миллионеры многократно увеличили свои состояния, а зарплаты тружеников не выросли и наполовину, и неспособность власти справедливо решить вопрос о вознаграждении за труд — это уже политический фактор российской действительности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 апреля, комментируя сообщения Росстата о показателях исполнения «майских указов».

Ранее в статистическом ведомстве сообщили, что лишь четыре российских региона полностью выполнили майские указы в части повышения зарплат бюджетников. Это Владимирская, Ленинградская, Пензенская области и Бурятия. В остальных регионах указы не выполнены как минимум по одной из бюджетных категорий. В министерстве труда, в свою очередь, отмечают, что показатели майских указов достигнуты по 1012 категориям из 1020.

«Такова печальная действительность наших дней: говорится много красивых слов, даются внешне строгие указания, а воз, как говорится, и ныне там.

Средствам массовой информации уже стыдно, видимо, упоминать, какого года эти обещания, и они пишут как бы сокращённо: «майские указы». Напомню, что когда мы говорим о зарплатах бюджетников, мы говорим о майских указах 2012 года! Да, крайний срок их исполнения — 2020 год, но речь-то идёт о жизни большинства граждан нашей страны — думали бы о них, давно бы выполнили. Задачи пятилеток в СССР, помнится, решали досрочно!

Почему власть у нас так мало заинтересована в том, чтобы помочь народу выбраться из бедности, вот вопрос. Тема низких зарплат в России в последние годы обсуждается постоянно. Многократно указывалось на отрицательное влияние такого положения с оплатой труда на многие аспекты и экономической, и социальной ситуации в стране. За эти годы российские миллионеры многократно увеличили свои состояния, а зарплаты бюджетников, тружеников не выросли и наполовину.

Я бы сказал, что неспособность власти справедливо решить вопрос о вознаграждении за нужный стране и обществу труд — это уже политический фактор современной российской действительности. Хотелось бы, чтобы в администрации президента и правительстве задумались над этим и действовали соответствующим образом», — отметил Михаил Демурин.