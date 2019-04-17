А если анекдот верен? О влиянии мёртвых уток на Трампа

Москва, , 09:51 — REGNUM Новость о том, что мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов, может свидетельствовать о том, что президент США принимает важное решение, поддавшись эмоциям и манипуляциям окружения, считает заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные, приведённые The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США, он пояснил:

«Мотивы решений, принимаемых первыми лицами и становящихся значимыми для всего мира, издавна обрастали мифами. Вспомним кучу исторических анекдотов — от Цезаря до наших дней. При этом принято считать, что сегодня-то все решения взвешены, опираются на глубокую аналитику… Конечно, это не так. Мы должны, разумеется, учитывать, что New York Times — это рупор врагов президента США и постоянно пишет про Трампа всякие гадости, привирая при этом. Но!

Если приведенный анекдот верен, Дональд Трамп принимает важное решение, поддавшись эмоциям и манипуляциям окружения. А кто может утверждать, что его коллеги из других стран поступают иначе? Может быть, войны, санкции, стратегические союзы заключаются так же. То есть, как говорится, с кондачка? И наше будущее зависит от настроения и впечатлительности мировых лидеров, а также их доверчивости по отношениям к советникам?

И как лидеру страны совсем избавиться от эмоций — кроме как стать бесчувственным диктатором, машиной и злодеем? Именно таким американские СМИ рисуют нашего президента. Это, конечно, не так. Но и слишком подверженным эмоциям Владимира Путина не назовешь. Хочется верить, что ему удается держаться золотой середины между эмоциями и расчетом. Слишком многое от этого зависит для всех нас».

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США сообщила, что аргументы директора Центрального разведывательного управления Джины Хаспел с фотографиями мёртвых уток убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», хотя изначально глава США не поддерживал эту идею.

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