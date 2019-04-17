Правнук Сталина: Антисоветская ложь превратила народ в дегенератов

Москва, , 03:30 — REGNUM Лояльное отношение 46% жителей России к «сталинским репрессиям» — это результат антисталинской и антисоветской пропаганды, заявил Яков Джугашвили, правнук Иосифа Сталина, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя данные опроса «Динамика отношения к Сталину», проведенного «Левада-центром», он заявил, что, судя по приведенной статистике, 46% опрошенных «считают преступления вполне нормальным явлением».

«Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими», — сказал Джугашвили.

Напомним, 16 апреля «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, в котором сказано о постепенном снижении поддержки мнения о неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху».

«Напротив, доля тех опрошенных, кто, скорее, может оправдать потери того периода, растет: в 2019-м году — практически каждый второй (46%), против каждого третьего в прошлом году (36%) и каждого четвертого в 2008-м году (27%)», — утверждает «Левада-центр».

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