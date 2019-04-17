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Матвиенко может поменять работу – СМИ

Политика

Назван возможный кандидат на место спикера Совфеда

Матвиенко может поменять работу – СМИ
Иллюстрация: Совет Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко

Москва, 17 апреля 2019, 02:30 — REGNUM  Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы, пишет 17 апреля газета «Коммерсантъ».

По данным источников в российских госструктурах, спикером может стать Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки. Матвиенко может возглавить Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Соответствующие планы будут обсуждаться на предстоящей встрече Матвиенко с президентом страны Владимиром Путиным. Упоминается о планах внести изменения в работу ПФР.

Приводится комментарий Евгения Гонтмахера, члена комитета гражданских инициатив, по поводу возможного перехода Матвиенко в ПФР:

«Это вряд ли пост, который подходит Валентине Матвиенко, это не ее масштаб».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: У Матвиенко есть собственное мнение и она не боится его отстаивать

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