В ЛНР ответили на фантазии Порошенко о вводе миротворцев в Донбасс

Луганск, , 01:55 — REGNUM Заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что в рамках «нормандского формата» будет подписан документ о введении миротворцев ООН в Донбасс, — это обман, сообщил Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам Мирошника, заявляя подобное, Порошенко думает о своем рейтинге в преддверии второго тура, при этом собственная ложь его не заботит.

«Он делает откровенно ложные заявления, рассчитанные на безграмотность его избирателей», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.

Представитель ЛНР пояснил, что решение о введении миротворцев в ДНР и ЛНР (чего добивается Киев) или на линию разграничения (вариант, приемлемый для Москвы) может быть принято только Совбезе ООН. Встречи в «нормандском формате» не предполагают принятия таких решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 16 апреля заявил, что в июне планируется встреча «нормандской четверки», на которой, в частности, будет подписан документ о введении в ДНР и ЛНР миротворцев ООН.

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