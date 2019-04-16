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Эрдоган прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Политика

Президент Турции пожелал французскому народу быстрее справиться с этой бедой

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Эрдоган прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери

Анкара, 16 апреля 2019, 22:23 — REGNUM  Пожар, случившийся в соборе Парижской Богоматери стал горем и для турецкого народа, заявил 16 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём микроблоге в Twitter.

Турецкий президент написал сообщение на французском языке, в котором пожелал французскому народу справиться с этим несчастьем.

«Страшный пожар, повредивший собор Парижской Богоматери, являющийся символом Парижа и наследием всего человечества, глубоко огорчил и нас. От своего имени и от имени турецкого народа я желаю французскому народу справиться с этой бедой», — написал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль и большая часть кровли.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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