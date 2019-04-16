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Катар призвал блокировать поставки оружия армии Хафтара

Политика

Многие страны «поставляют боеприпасы и современное оружие» ЛНА, несмотря на существующие международные ограничения

Катар призвал блокировать поставки оружия армии Хафтара
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ливия

Доха, 16 апреля 2019, 20:48 — REGNUM  Катар призвал заблокировать иностранные поставки оружия «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифы Хафтара, 16 апреля передает агентство Reuters.

По словам главы МИД катара Мухаммеда бен Абдуррахмана аль-Тани, многие страны «поставляют боеприпасы и современное оружие» ЛНА, несмотря на существующие международные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля ЛНА начала штурм Триполи и в настоящий момент ведет бои с отрядами правительства Файеза Серраджа на южных окраинах столицы Ливии.

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Гражданская война в Ливии
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