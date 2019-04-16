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Минюст РФ: Москва не признает решения арбитража по иску «Укрнафты»

Политика

У Международного арбитражного суда нет юрисдикции на рассмотрение данного иска

Минюст РФ: Москва не признает решения арбитража по иску «Укрнафты»
Иллюстрация: Kakprosto.ru
Суд

Москва, 16 апреля 2019, 19:39 — REGNUM  Министерство юстиции Российской Федерации заявило, что Москва не признает решения Международного арбитражного суда о взыскании в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму. Российские власти данное решение оспорят. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 апреля, пресс-служба Министерства юстиции России.

«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — сказано в заявлении Минюста России.

Также в ведомстве отметили, что решение Международного арбитражного суда, которое было вынесено 12 апреля, российская сторона пока не получала.

Кроме того, в Минюсте России подчеркнули, что Москва будет оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии.

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