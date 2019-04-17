Ватикан, , 03:05 — REGNUM

Несмотря на то, что официально посольство США в Ватикане было открыто в 1984 году, в действительности связи между ними установились гораздо раньше, подчеркнула американский посол при Святом престоле Каллиста Гингрич по случаю юбилея установления дипотношений между США и Ватиканом. Что дипломат сочла особенно важным для упоминания в связи с этой датой, рассказывает в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Рональд Рейган и Иоанн Павел II

Связи США и Святого престола восходят к самому основанию США, подчеркнула посол, а во время Второй мировой войны с Ватиканом работал посланник президента США Франклина Рузвельта. С окончанием войны, говорит Гингрич, появился новый вызов — «разрушительная» сила СССР, которая «угрожала захватить весь свободный мир».

«Миллионы людей погибли под пятой коммунистического режима, еще больше людей продолжало страдать от его тирании. Два лидера были полны решимости изменить это: президент Рональд Рейган и папа Иоанн Павел II», — говорит Гингрич.

Она рассказала, что лидерам быстро стало очевидно: для противостояния коммунизму им недостаточно неофициальных отношений. На встрече с понтификом в 1982 году Рейган спросил папу, когда Восточная Европа «будет свободна от советского господства».

«После того как папа ответил, что «при нашей жизни», Рейган схватил его за руку и горячо сказал: «Давайте работать вместе!», — рассказала посол.

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