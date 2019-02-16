Педро Санчес назначил выборы в Испании на 28 апреля

Мадрид, , 09:31 — REGNUM «Общенациональные выборы 28 апреля. Глава правительства Педро Санчес огласил этим утром своё решение распустить Генеральные кортесы [испанский парламент] и объявить новые выборы. Он сделал это в виде официального заявления во дворце Монклоа после экстренного совета министров», — сообщает 15 февраля, испанское издание El Mundo.

Испанцы оказались перед лицом сбивающего с толку избирательного процесса, призванного выработать новую политическую карту страны. Таким образом заканчивается наиболее уникальный период в истории испанской демократии, отмеченный властью двух премьер-министров, Мариано Рахоя и Педро Санчеса, и двумя выборами подряд, в декабре 2015-го и июне 2016 года. Кроме того, произошло важнейшее историческое событие для страны: впервые правительство оказалось во дворце Монклоа благодаря вотуму недоверия.

Поддержка сторонников независимости Каталонии из партий ERC и PDeCAT позволила лидеру социалистов успешно объявить вотум недоверия предыдущему правительству, и именно нехватка их голосов теперь привела к его падению. С самого начала своего срока премьер-министра Санчес изменил характер отношений с Каталонией, что изначально служило для деблокирования темы государственных институтов на переговорах с Женералитетом и инициирования процесса диалога в поисках выхода из каталонского кризиса.

Это было сделано как из личных убеждений, так и по необходимости, отмечает El Mundo. Премьер-министр нуждался в голосах каталонцев, чтобы был принят его проект государственного бюджета, и полагал, что ставка на политическое решение облегчит ему получение поддержки.

«Так он думал практически до прошлой недели. В четверг переговоры с властями [Каталонии] зашли в тупик из-за требования обсудить право на самоопределение и референдум и из-за отказа отозвать в Конгрессе депутатов поправки к бюджетным расчетам, представленным правительством», — напоминает своим читателям испанское издание.

Совпадение по времени дебатов о бюджете Испании с судом над организаторами референдума о независимости Каталонии за «попытку мятежа» стало для Санчеса летальным и привело к концу его пребывания на посту премьер-министра.

Лидер социалистической партии PSOE не смог добиться принятия своего бюджета, и во второй раз со времён Фелипе Гонсалеса (1995) Конгресс депутатов [нижняя палата испанского парламента] вернул проект правительству. В среду, 13 февраля, сторонники ERC и PDeCAT присоединили свои голоса к оппозиционным партиям «Народная воля» и «Граждане» в ходе дебатов, похоронивших бюджет Педро Санчеса.