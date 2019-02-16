Суббота, 16 Февраля 2019 года
05:59:04 МСК

Выборы президента Нигерии перенесли на 23 февраля

Политика

Это необходимо, чтобы обеспечить честные и прозрачные выборы

Выборы президента Нигерии перенесли на 23 февраля
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Нигерия

Абуджа, 16 февраля 2019, 05:42 — REGNUM  Выборы президента в Нигерии будут перенесены на 23 февраля, заявил председатель избирательной комиссии страны Махмуд Якубу, сообщает агентство Reuters.

Он сообщил, что провести выборы в ранее запланированную дату не предоставляется возможным, в связи с чем было принято решение перенести выборы на 23 февраля. Он подчеркнул, что перенос даты выборов связан с необходимостью обеспечить честные и прозрачные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании нигерийского ЦИК обсуждался вариант переноса даты выборов президента Нигерии в ряде регионов на более поздний срок. Такие предположения были выдвинуты в ходе заседания, однако на тот момент решение принято не было. Перенос выборов связывался с неготовностью избирательных участков в отдельных регионах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ряде регионов Нигерии могут отложить выборы президента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить