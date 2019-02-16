Выборы президента Нигерии перенесли на 23 февраля

Абуджа, , 05:42 — REGNUM Выборы президента в Нигерии будут перенесены на 23 февраля, заявил председатель избирательной комиссии страны Махмуд Якубу, сообщает агентство Reuters.

Он сообщил, что провести выборы в ранее запланированную дату не предоставляется возможным, в связи с чем было принято решение перенести выборы на 23 февраля. Он подчеркнул, что перенос даты выборов связан с необходимостью обеспечить честные и прозрачные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании нигерийского ЦИК обсуждался вариант переноса даты выборов президента Нигерии в ряде регионов на более поздний срок. Такие предположения были выдвинуты в ходе заседания, однако на тот момент решение принято не было. Перенос выборов связывался с неготовностью избирательных участков в отдельных регионах страны.

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