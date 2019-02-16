Суббота, 16 Февраля 2019 года
02:23:05 МСК

Родители погибшей в Эмсбери Дон Стерждес винят британские власти

Политика

Ненависти к России они не испытывают

Эмсбери, Великобритания, 16 февраля 2019, 02:22 — REGNUM  Родители жительницы Великобритании Дон Стерджес, скончавшейся в Эмсбери якобы в результате отравления, винят в гибели дочери британское правительство, сообщает газета The Guardian.

По словам отца погибшей, правительство Великобритании скрывает факты о ее гибели.

«Я просто хочу справедливости от нашего правительства. Что они скрывают? Я не думаю, что они предоставили нам все факты. Также, я виню правительство за то, что поселили Скрипаля в Солсбери», — заявил он.

Также ее родители подчеркнули, что у Дон Стерджес были проблемы с алкогольной зависимостью. При это они отметили, что не испытывают ненависти к России.

«Я не принимаю это на личный счет. Если бы они специально убили Дон, то это уже другое дело», — заявила мать погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, по британской версии, 44-летняя жительница Эмсбери Дон Стерджес была якобы отравлена нервно-паралитическим газом «Новичок» 4 июля 2018 г. Она скончалась 8 июля 2018 г. в больнице, не приходя в сознание. Ее хоронили при повышенных мерах безопасности, на церемонии отсутствовали посторонние люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибшую в Эймсбери женщину похоронят при усилении безопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить