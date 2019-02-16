Родители погибшей в Эмсбери Дон Стерждес винят британские власти

Эмсбери, Великобритания, , 02:22 — REGNUM Родители жительницы Великобритании Дон Стерджес, скончавшейся в Эмсбери якобы в результате отравления, винят в гибели дочери британское правительство, сообщает газета The Guardian.

По словам отца погибшей, правительство Великобритании скрывает факты о ее гибели.

«Я просто хочу справедливости от нашего правительства. Что они скрывают? Я не думаю, что они предоставили нам все факты. Также, я виню правительство за то, что поселили Скрипаля в Солсбери», — заявил он.

Также ее родители подчеркнули, что у Дон Стерджес были проблемы с алкогольной зависимостью. При это они отметили, что не испытывают ненависти к России.

«Я не принимаю это на личный счет. Если бы они специально убили Дон, то это уже другое дело», — заявила мать погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, по британской версии, 44-летняя жительница Эмсбери Дон Стерджес была якобы отравлена нервно-паралитическим газом «Новичок» 4 июля 2018 г. Она скончалась 8 июля 2018 г. в больнице, не приходя в сознание. Ее хоронили при повышенных мерах безопасности, на церемонии отсутствовали посторонние люди.

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