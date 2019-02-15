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В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ повреждены газопровод и жилые дома

Политика

Украинские силовики подвергли обстрелу Ясиноватую и прилегающие посёлки

В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ повреждены газопровод и жилые дома
Результаты обстрела ВСУ

Донецк, 15 февраля 2019, 22:54 — REGNUM  Вооружённые силы Украины 15 февраля подвергли обстрелу населённый пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Репсублике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что в результате обстрелов в Ясиноватой оказались повреждены газопровод на улице Фестивальная, два жилых дома по улице Гоголя и гражданский автомобиль на улице Советская.

Кроме этого, обстрелам подверглись прилегающие посёлки Каменка и Крутая Балка.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что вблизи района обстрелов расположены объекты жизнеобеспечения, включая Донецкую фильтровальную станцию и Васильевскую насосную станцию, которые обеспечивают водой сотни тысяч жителей по обе стороны линии соприкосновения.

Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

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Артобстрелы республик Донбасса
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