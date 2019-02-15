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В США снова заявили о планах сократить военный контингент в Афганистане

Политика

Теперь речь идет об одной тысяче военнослужащих

Вашингтон, 15 февраля 2019, 21:00 — REGNUM  CША планируют сократить численность военного контингента в Афганистане на одну тысячу человек по плану генерала Остина Скотта Миллера, вступившего в должность командующего миссией НАТО в этой стране, сообщает 15 февраля агентство Reuters.

Агентство утверждает, что об этом сообщил начальник Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел.

«Решение принимается в рамках действий Миллера на новой должности для повышения продуктивности и эффективности действий», — цитирует агентство слова генерала Вотела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальные представители политического и военного руководства США сделали целый ряд противоречивых заявлений по поводу сокращения и даже вывода войск США из Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев: США закрепляются в Афганистане на долгие годы

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