Давно обещанный визит Лукашенко в Латвию по-прежнему под вопросом

Рига, , 18:05 — REGNUM Посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович заявил, что организаций визита белорусского президента в прибалтийскую республику находится на стадии «окончательного согласования», передает новостной порталdelfi.lv. При этом в конце 2018 года объявлялось, что визит состоится в первой половине 2019 года. Сегодня формулировка изменена на «с большой долей вероятности в течение 2019 года».

О возможном визите Лукашенко в Ригу стало известно уже в июле 2017, когда об этом договорились главы министерств иностранных дел стран. Затем в феврале 2018 года в ходе визита в столицу Белоруссии уже бывшего премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса было передано официальное приглашение.

В июле 2018 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей сделал заявление о начале работы латвийских и белорусских дипломатов о возможности визита президента Лукашенко в Латвию. Сообщалось также, что перед потенциальным визитом будет проведено 13-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии в Риге.

Пресс-служба белорусского президента подтвердила намерение Лукашенко приехать в прибалтийскую республику в ноябре 2018. Из заявление посла следует также, что спикер Сейма (латвийский парламент) и глава правительства Латвии также подтвердили свою готовность к потенциальной встрече.

По словам белорусского посла, существует «большая доля вероятности, что визит состоит уже в этом году». Официальная дата мероприятия еще не анонсирована.

«Визит главы государства — всегда кульминационный пункт в развитии отношений между странами, — пояснил Маркович. — Это итог работы посольства, МИДа и многих ведомств. Ведь визит такого уровня — это сигнал о том, что отношения стран выходят на высший уровень, и можно активно развивать сотрудничество наших стран по всем каналам. Необходимо подготовить его (визита) экономическое наполнение. Готовим материалы, документы и контракты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе. На должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии был назначен Василий Маркович, перед которым была поставлена задача с выгодой для Белоруссии «обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю». Лукашенко прямо связал это с разногласиями Белоруссии и Литвы, которая «не хочет нормально сотрудничать с Минском, теперь нужно сделать упор на Латвию».

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